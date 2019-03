La Tana dei Cuccioli, Accademia Dinamika e Mare Verticale Asd insieme per la festa del papà

Una iniziativa davvero speciale tutta dedicata al rapporto tra papà e figlio quelle che ha visto protagonisti i bambini dell'asilo nido comunale “ Tana dei Cuccioli”. Si parla spesso di analfabetismo motorio tra i bambini, un vero problema purtroppo sempre più presente a causa delle abitudini della società odierna. L'asilo Tana dei Cuccioli, gestito dalla Cooperativa Pianeti Diversi, del Consorzio Matrix, ha sempre posto il movimento e la psicomotricità come attività fondamentali di crescita del bambino. In collaborazione con Mare Verticale Asd e L'Accademia Dinamika di San Salvo, il personale ha organizzato per i bimbi una serie di piccole attività sportive, portate a termine con i loro papà. "Abbiamo portato i bambini e i papà a scoprire una realtà sportiva e professionale e divertente dedicata alla ginnastica artistica acrobatica, al parkour e all'arrampicata sportiva con la collaborazione di Mare verticale Asd– hanno dichiarato le maestre- Presso l'Accademia Dinamika a San Salvo, i bimbi insieme ai loro papà hanno potuto provare diversi percorsi e l'arrampicata, condividendo movimento ed emozioni importanti per creare un rapporto d'amore ed intesa". Questo a dimostrazione che quando ci si mette la passione nel lavoro nascono momenti di grande emozioni . Papà e ai bambini hanno potuto vivere una mattinata all’insegna del movimento e dello sport tra sorrisi corse e capriole”. Ancora una volta una dimostrazione del grande impegno e dedizione nel lavorare con i bambini da parte di tutto lo staff dell’asilo “Tana dei Cucccioli”.