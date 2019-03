In ricordo di Emiliana Colitto, consegnata la borsa di studio ad Anna Guidetti

Ha corso con l'immagine di Emiliana sul petto papà Maurizio domenica scorsa alla Stramilano, importante manifestazione podistica del capoluogo lombardo. Un gesto simbolico per ricordare Emiliana Colitto la ragazza di 23 anni che a Milano ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in una tragica notte dello scorso settembre. "Mi sono riconciliato subito con la città di Milano" afferma Maurizio Colitto "una città che mia figlia amava e in cui frequentava l'università. Nonostante quanto accaduto, non ho voluto rinunciare alla mia partecipazione per la terza volta a questa gara podistica che da quest'anno avrà per me un significato più profondo".

Un viaggio a Milano non solo per la passione per la corsa che Maurizio nutre da sempre ma anche e soprattutto per presenziare assieme a mamma Alida e al fratello Pierluigi alla cerimonia di consegna della prima borsa di studio che la famiglia Colitto ha voluto intitolare a Emiliana e riservare agli studenti più meritevoli del corso di laurea magistrale "Lettere e Filosofia, Economia in Comunicazione per l'impresa i media e le organizzazioni complesse" della Università Cattolica del Sacro Cuore. Infatti è stata consegnata ieri nell'aula Bontadini dell'università la prima delle due borse di studio del valore di 2500 euro ad Anna Guidetti originaria di Pavia. La somma è stata raccolta in occasione dei funerali di Emiliana e anche successivamente attraverso donazioni spontanee giunte alla famiglia da parte di amici e numerose persone vicine che hanno conosciuto Emiliana.

"E' stato un momento molto commovente", continua Maurizio "essere qui, percorrere questi corridoi e frequentare queste aule mi emoziona particolarmente. Faremo come famiglia di tutto per conservare vivo il ricordo di una ragazza meravigliosa". "Emiliana aveva non solo la capacità di lavorare insieme agli altri ma aveva soprattutto la voglia e la gioia di lavorare assieme agli altri" ha affermato la professoressa Maria Grazia Franchi durante la cerimonia in cui sono stati esposti i numerosi progetti elaborati da Emiliana insieme ai suoi compagni nel corso del primo anno di studi. "Solare, proattiva e studiosa" sono gli aggettivi usati dalla professoressa Elisabetta Locatelli per descrivere la personalità della studentessa emerse nel suo percorso di studi. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi amici e compagni di università in un clima commosso e partecipato segno della straordinarietà di Emiliana.