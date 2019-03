Lavori alla rotatoria di corso Garibaldi, divieto di transito in 4 strade

Proseguono i lavori di realizzazione della nuova rotatoria che insiste su Corso Garibaldi e Via Nuova Circonvallazione. Per eseguire il completamentodell’intervento in fase di realizzazione dalla ditta Cogemar di San Salvo, il comando della Polizia Locale ha predisposto una serie di divieti per il periodo compresi da giovedì 28 marzo a mercoledì 3 aprileprossimi.

In particolare è stata predisposta la chiusura del tratto di strada interessato dai lavori e il divieto di sosta con rimozione su entrambi i sensi di marcia, nei pressi della rotatoria da realizzare all’intersezione di corso Garibaldi con via di Palmoli evia Nuova Circonvallazione; la chiusura del tratto di via di Palmoli compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con via Vivaldi, con la deviazione del traffico veicolare da chi proviene da Cupello sulla stessa via Vivaldi; la chiusura del tratto di strada di via Puccini compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con la via Vivaldi, con la deviazione del traffico veicolare da chi proviene da via De Gasperi sulla stessa via Vivaldi; la chiusura del tratto di strada corso Garibaldi compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con via Monterosa, con la deviazione del traffico veicolar da chi proviene dal centro cittadino su via Tosti; la chiusura del tratto di strada di via Nuova Circonvallazione compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con via Monte la Meta, con deviazione del traffico veicolare da chi proviene dal cimitero su via Maiella.