Cani abbandonati nella Fondovalle Sinello: “Cercasi proprietari” per gli amici a 4 zampe

Cercasi proprietari.

Questi docili cagnolini sono stati abbandonati nella Fondovalle Sinello ed hanno trovato ospitalità provvisoria presso la ditta Lizzi.

A breve saranno prelevati dalla Asl per la vaccinazione e per la sterilizzazione, in seguito potranno essere adottati, in alternativa, trascorsi 15 giorni presso il canile della Asl, saranno trasportati presso il canile privato convenzionato a spese del Comune nel cui territorio sono stati catturati e vi rimarranno per tutta la vita.

Per l’adozione chiamare 0873907359