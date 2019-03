La protezione civile Valtrigno forma i giapponesi e fa conoscere San Salvo in TV

Lungo e dettagliato il servizio giornalistico di un canale nazionale della televione giapponese dedicato alla protezione civile Valtrigno e alla sua capacità di reazione e resilienza in caso di disastri.

Come è noto nella terra del Sol Levante c'è una attenzione particolare alla prevenzione di calamità naturali, eventi sismici e disastri in genere a tal punto che intere trasmissioni televisive sono dedicate a questo tema.

Il presidente Saverio Di Fiore, assieme alla sua squadra, è riuscito ad esportare esperienza e know how italiano, anzi sansalvese: infatti la nostra città viene ben individuata geograficamente e ripresa nelle immagini dei colleghi giapponesi. Un modo certamente innovativo per far conoscere San Salvo.

Presto on line il video.