I campioni Sintini e Pagano testimoni d'eccezione in Confindustria

Sport e Impresa, una condivisione di valori: orientamento agli obiettivi, allenamento continuo, mettersi alla prova per superare i propri limiti e le proprie paure.



Randstad>Next, il percorso di orientamento professionale per sportivi che vuole esser ponte di collegamento tra mondo dello sport e mondo del lavoro, ha fatto tappa a Pescara oggi 26 marzo 2019.

Imprenditori, manager, giovani e tanti appassionati di sport hanno ascoltato le testimonianze degli sportivi e degli esperti del mondo della formazione su come un team e le persone che ne fanno parte, per aver successo, debbano partire dallo sviluppo personale e professionale delle persone e di come ogni leader debba saper riconoscere e valorizzare al meglio le capacità di ognuno.



Testimoni di eccezione su questi temi sono stati Jack Sintini, Sales Manager Randstad Sport e Campione di volley, e Rosanna Pagano, Campionessa di scherma.



Il Presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca ha aperto i lavori: "Siamo fieri di essere sponsor di Randstad Next, il progetto che nasce per dare una risposta concreta agli ex atleti aiutandoli ad affrontare una decisiva fase di cambiamento e guidandoli verso una nuova scelta professionale. Un esempio importante di come la definizione di nuovi obiettivi di carriera aiuti a valorizzare i talenti e fornisca conoscenze e strumenti per collocarsi al meglio nel mondo del lavoro.

Competenza emozioni e passione, ecco cosa l'impresa può imparare dal mondo dello sport. E come quel mondo, anche noi nelle nostre aziende abbiamo bisogno di chiarezza di obiettivi e di leadership che motivi la squadra verso il risultato. Lo sport fin dall'antichità è stato simbolo di correttezza e sviluppo di integrità personale (Platone lo associava alla crescita morale). Quando siamo in partita con la nostra azienda o il nostro team sportivo, diventa difficile vincere se ci sono regole nascoste o mano invisibili che muovono gli arbitri del gioco. In Italia le imprese trovano ancora molti ostacoli alla possibilità di giocare pulito: scarso accesso al credito, burocrazia, digitalizzazione da completare... tutte priorità per le nostre imprese, che in Confindustria Chieti Pescara trovano un'Associazione preparata e pronta a supportare chi sfida ogni giorno sé stesso con grinta, coraggio, preparazione, chi coltiva il merito personale e quello della propria squadra".



"Le imprese che hanno scelto di aderire all'iniziativa sostengono un importante progetto di corporate social responsibility oltre alla possibilità di accedere alle competenze di grandi talenti sportivi. – ha commentato Luciana La Verghetta Sales Manager HR Solutions - Per noi la conferma di proseguire questo bel viaggio con Confindustria Chieti Pescara arricchisce di nuovi valori la partnership con il territorio".



"Un campione sportivo al termine della carriera ha accumulato un bagaglio di talenti, competenze e valori di cui molto spesso non è consapevole e soprattutto non ne conosce il valore per il mondo aziendale – commenta Giacomo Sintini, campione di volley e oggi Sales Manager Randstad Sport –. Randstad Next aiuta gli ex atleti a orientarsi nel mercato del lavoro e a scegliere un nuovo percorso professionale in cui poter mettere a frutto le abilità maturate nel corso di una carriera sportiva ricca di successi. Oggi guido l'offerta dei servizi di Randstad Hr Solutions legati allo sport e sono orgoglioso di poter dare il mio contributo a tanti ex colleghi sportivi con questo progetto".



Grande entusiasmo ha generato lo speech di Rosanna Pagano, schermitrice italiana che annovera tra i suoi successi anche un oro al mondiale di scherma nel 2003 e un bronzo agli europei nel 2004: ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera sportiva, ora tramutata in un diverso percorso professionale, ma sempre al suono del suo motto "perfection takes time". Dal suo occhio di campionessa, è emersa la testimonianza di come imparare a vedere le occasioni da prendere al volo e come da un particolare possano cambiare le nostre vite: i grandi momenti derivano infatti da grandi opportunità. Dalla paura si può arrivare al successo, cavalcando il cambiamento: "tutto è difficile prima di diventare facile". In tutto questo il team gioca un ruolo fondamentale, che esprime unità e forza, ma allo stesso tempo valorizza i singoli. La Pagano ha concluso: "ho vissuto tutte le tappe di una carriera sportiva. Ora da capo...sono ripartita per vincere ancora...".



Il Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte, è intervenuto per le conclusioni, raccontando le motivazioni della scelta dell'Associazione di essere a fianco di Randstad Next come sponsor già dalla sua prima edizione. "Il nostro sodalizio ha voluto sostenere concretamente il valore dello sport nell'esercizio della leadership, di persona e tra le persone, di motivazione e spinta verso nuove avvincenti sfide per una economia sostenibile.



Ricordiamo che del percorso Randstad Next 2019 fanno parte:

Henky Jan Held (volley) - medaglia d'oro olimpiadi di Atlanta '96; Alessandro Trimarchi (volley); Elisa Togut (volley) - campione del mondo Berlino 2002; Michela Peretto (volley); Michele Maggioli (basket) - 20 anni da professionista con 50 presenze in nazionale A; Daniela Masseroni (ginnastica ritmica) - medaglia d'argento olimpiadi di Atene 2004 e di Pechino 2008; Romina Modena (hand bike) - campione d'Italia e in qualifica per le paralimpiadi di Tokyo 2020che stanno investendo sul loro futuro dopo lo sport.



Per saperne di più e sostenere il progetto NEXT: https://www.randstad.it/hrsolutions/sport/next/