Vigili del Fuoco e Guardia Costiera accordo operativo per il nostro mare

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In data 26 marzo 2019 il Direttore Regionale VV.F. per l’Abruzzo, Dirigente Generale Dott. Ing. Antonio Angelo PORCU e il Direttore Marittimo dell'Abruzzo e Molise, Capitano di Vascello C.P. Donato DE CAROLIS, presso la Direzione Marittima di Pescara, hanno sottoscritto l’accordo operativo di intesa fra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e la Direzione Marittima per L’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti; due fra i principali attori del soccorso e della tutela dell’ambiente marino.

Scopo dell’accordo e quello di rafforzare i protocolli locali di coordinamento nelle situazioni di emergenza in mare, definendo anche le modalità di attivazione dei “centri temporanei di gestione delle emergenze complesse” (C.G.E.) e le modalità di costituzione dei "posti di comando unificati" (P.C.U.) inoltre con tale accordo si fornirà, da parte della Direzione Marittima, il supporto con mezzi idonei per il trasporto sullo scenario operativo di personale ed attrezzature dei Vigili del Fuoco ad integrazione, secondo le necessità operative, dei mezzi in dotazione del Corpo Nazionale VV.F.

Nell’accordo sono state previste anche delle esercitazioni congiunte che verranno pianificate entro l'anno in corso.