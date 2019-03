Accoltellata di nuovo dal suo ex sulla riviera pescarese, in ospedale la 39enne di San Salvo

È stata aggredita per la seconda volta dal suo ex compagno la donna di 39 anni originiaria di San Salvo. Stavolta era a Pescara quando l’uomo, secondo il racconto della donna, l’avrebbe fatta cadere a terra, colpita alla schiena con un taglierino e poi derubata. L’aggressione sarebbe avvenuta sulla riviera. La vittima qualche settimana fa era stata già aggredita e colpita sette volte alla coscia sinistra con un coltello seghettato da cucina sotto casa a San Salvo Marina. La donna aveva denunciato l'uomo con l'accusa di stalking, e il 12 gennaio scorso per minacce, ingiurie, lesioni e molestie. La 39enne subito dopo l’aggressione è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove le sono state medicate le ferite riportate.