Ennesimo incidente sul lavoro, operaio ustionato da acqua bollente in azienda

Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Popoli poco dopo le 9 presso lo stabilimento della Gran Guizza dove un operaio 28enne, residente nella cittadina della Val Pescara, si è ustionato con l' cqua bollente, riportando ustioni di primo e secondo grado al volto e agli arti inferiori. Soccorso dai sanitari del 118 il giovane è stato stabilizzato e poi trasferito in ambulanza all'ospedale civile di Popoli per le prime cure. I sanitari stanno valutando un eventuale trasferimento presso un Centro Grandi Ustionati.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.