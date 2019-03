Allarme processionaria a San Salvo, segnalata in due parchi pubblici della città

Allarme processionaria nei parchi pubblici di San Salvo. L'insetto è stato segnalato nel giro di due giorni al parco giochi di via delle Ginestre e alla villa comunale. L’insetto, altamente distruttivo per le pinete, presenta una peluria che risulta particolarmente urticante per gli umani, con effetti addirittura letali per gli animali. All'amministrazione comunale vengono chiesti interventi immediati.

Foto di Orlando Raspa