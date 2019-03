Artigianando con Tutto Gusto festeggia il primo anno di attività

"Artigianando con Tutto Gusto" è una attività, dalla Proloco San Salvo, che si svolge settimanalmente il mercoledi' mattina (presso i locali del self-service TuttoGusto in via dei Tigli) e vede riunirsi diversi artigiani e artigiane per ideare sviluppare alcuni progetti.

Oggi, si è avuta occasione per festeggiare il primo anno di questà attività, un anno di lavoro che ha dato diverse soddisfazioni al gruppo tra cui la recente realizzazione della scritta SANSALVO in 3D mostrata e creata per sponsorizzare il del Concorso di Artigianato Creativo.

Presentato il nuovo progetto in fase di costruzione: The Big Eggs; dodici uova giganti ( oltre 90 cm di altezza, decorate in modi diversi) che verranno esposte nel periodo pasquale prima nel Centro Commerciale Insieme e poi in piazza nel giorno di Pasqua.

Nel breve video Vi proponiamo le immagini e le dichiarazioni della responsabile della Proloco e organizzatrice del progetto Maria Sabatini