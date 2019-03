Da domani (presso il locale adibito dal Comitato Feste in via Roma, 39) sarà possibile ritirare i sacchi per partecipare alla sfilata delle "Some" con trattori o con cavalli per sabato 6 aprile, giorno in cui si rievocherà il pasto comunitario delle Sagnitelle. Tradizione con cui iniziano i festeggiamenti dedicati al Patrono Vitale Santo e Martire.