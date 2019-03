Montenero: raccolta differenziata al 71%, prevista una riduzione della Tari

Risultano molto incoraggianti i dati della raccolta differenziata a Montenero di Bisaccia. La ditta Giuliani Environment, che ha iniziato il servizio anche in altri paesi dell'Unione dei Comuni del Basso Biferno, ha comunicato la performance avuta dal comune di Montenero, che ha segnato il 71%.

"Questi dati - afferma l'assessore all'Ambiente Simona Contucci - seppur molto parziali, denotano che l’attivazione dei servizi di controllo e monitoraggio messi in campo da diversi mesi a questa parte sulle frazioni conferite dai cittadini, già prima del cambio di gestione dei servizi di raccolta differenziata, oltre alle multe che da gennaio 2019 sono arrivate già a quota 14 e le verifiche capillari sul territorio, hanno portato a risultati considerevoli.

Ringraziamo innanzitutto i cittadini per la pazienza e la buona volontà, la Polizia Locale di Montenero per l’attenzione nella repressione dei fenomeni di grande inciviltà come quelli legati all’abbandono dei rifiuti, gli operatori del servizio per essersi messi a disposizione della nostra comunità e la Giuliani Environment per il servizio offerto".

"Un’ulteriore buona notizia - commenta l'assessore al Bilancio Domenico Porfido - è che il nostro Consiglio comunale procederà a breve a ratificare la riduzione ulteriore della tariffa Tari, nella misura del 13% per le utenze domestiche e di circa il 20% per le utenze non domestiche che nel 2017 non erano state interessate dalla riduzione, così come accaduto per i nuclei familiari".

"Naturalmente - dichiara infine il sindaco Nicola Travaglini - i dati parziali, l'ampiezza del territorio e la conseguente difficoltà di gestione dovuta alla presenza di numerose attività turistiche e abitazioni presenti alla Marina di Montenero di Bisaccia, che fanno abbassare fisiologicamente le percentuali nei periodi estivi, oltre al servizio particolarmente impegnativo dedicato ad alcune realtà come quelle delle attività commerciali di sostenute dimensioni, ci spingono ad avere un’attenzione sempre maggiore, certi che questi dati possano essere migliorati con il lavoro dell’intera comunità che ha già dato prova, nella stragrande maggioranza dei casi, di spiccato senso civico"