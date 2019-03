Abruzzo: allarme spopolamento nelle scuole, 1780 alunni in meno in un anno

Lo spopolamento della scuola abruzzese prosegue inesorabilmente anche per l’anno scolastico 2019/20. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha ufficializzato i dati degli alunni iscritti per il prossimo scolastico. Il prossimo anno 1780 alunni in meno frequenteranno le scuole abruzzesi.

“La diminuzione della popolazione scolastica equivale alla cancellazione di tre scuole. – sottolinea Davide Desiati, segretario generale Cisl Scuola Abruzzo Molise – Il fenomeno è ancora più preoccupante se consideriamo che dei 1780 alunni in meno ben 1623 sono concentrati tra infanzia (-598) e primaria (-1025). Questi dati indicano ovviamente che i prossimi anni saranno in diminuzione più consistente anche le scuole medie e superiori”.