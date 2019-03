È scomparso a Schiavi d’Abruzzo William Cirulli, di 36 anni. Non si ha traccia di lui dallo scorso 26 marzo alle ore 20,30. “La famiglia, e gli amici più stretti sono molto preoccupati!! Chiunque lo vedesse è pregato di chiamare le autorità o di contattarmi al 3888837935”, scrivono in un appello sui social. In corso le indagini delle forze dell’ordine.