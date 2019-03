Montenero, tasse in aumento. Dal Movimento: "L'amministrazione minimizza i danni"

In merito all’aumento della tassazione Comunale, relativa all’addizionale IRPEF, approvato dalla maggioranza consiliare di Montenero, durante l’ultimo Consiglio Comunale tenutosi Giovedì 28 Marzo 2019, il MeetUp “Montenero in Movimento” si domanda come sia possibile cercare di oscurare alla cittadinanza, con tanta sufficienza, questo ulteriore aggravio fiscale a danno dei cittadini.

L’Amministrazione Travaglini attraverso gli organi di stampa e i canali social del Comune di Montenero di Bisaccia ha cercato di limitare la notizia dell’aumento delle tasse locali, mediante la diffusione, dei dati parziali forniti dalla nuova ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata. Questi valori percentuali, relativi al solo mese di Marzo 2019, evidenzierebbero un miglioramento, quantitativo e qualitativo, del servizio di raccolta differenziata, nell’intero Comune, che porterà ad una riduzione della TARI nel breve periodo.

Aldilà degli slogan e degli annunci ridondanti da campagna elettorale come i cittadini possono vedere tutti i giorni con i loro occhi, la realtà è molto differente.

In tema di raccolta differenziata dei rifiuti il Comune di Montenero, secondo la pubblicazione ufficiale di Legambiente Molise basata sui dati forniti dall’ISPRSA, è al sessantaduesimo posto (su 136 comuni) nella graduatoria regionale in materia di raccolta differenziata, avendo rimediato per l’intero 2017 un misero 37,20%.

Del resto quello della gestione dei rifiuti è solo uno di una lunga serie di deficitari e contestati (dai cittadini) servizi Comunali: dall’efficienza dei trasporti locali, urbani ed extra urbani, all’instabile fornitura idrica e alla inadeguata rete fognaria, al sempre più alto tasso di spopolamento in termini di popolazione e a livello scolastico passando per gli evidenti problemi della viabilità interna ed esterna e per finire a tutti i problemi ambientali e Sanitari.



Gli attivisti del MeetUp “Montenero in Movimento” si auspicano un rinnovamento vero che possa finalmente porre fine alla negativa esperienza amministrativa di questa maggioranza politica, cominciata nove anni fa. Un cambiamento dal basso, che escluda i soliti giochi di palazzo o le proposte e accordi al ribasso di qualche ex-amministratore che cerca l’onda giusta per riabilitarsi politicamente, che ponga al centro i problemi della comunità mettendo in atto soluzioni concrete per la collettività.