Earth Hour, è l'ora della Terra: 10 consigli pratici per fare ognuno la propria parte

L' Earth Hour 2019, la più grande mobilitazione mondiale promossa dal WWF allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere direttamente i cittadini, le istituzioni e le imprese di tutto il Pianeta in azioni concrete per fermare il cambiamento climatico, giunta alla sua 12° edizione, vedrà spegnersi “simbolicamente” le luci in ogni angolo del mondo sabato 30 marzo, dalle 20.30 alle 21.30: un’ora di buio che coinvolgerà monumenti, luoghi simbolo, sedi istituzionali, uffici, imprese e abitazioni private di tutto il mondo.

Il tema dell'ambiente è di enorme attualità e se, come auspicato dalla giovane attivista Greta Thunberg e dai suoi Fridays for future capaci di mobilitare nel mondo milioni di persone per chiedere ai governi di dare risposte concrete per la salvaguardia del pianeta, alle massime istituzioni mondiali spetta il compito maggiore, ci sono tante azioni di cui siamo direttamente responsabili per fare la nostra parte.

Tutti infatti possono fare la differenza per la salute della Terra e contribuire alla costruzione di un mondo più sostenibile. Ecco un decalogo di consigli praticiper vincere le grandi sfide della natura e del cambiamento climatico:

1. Acquistare elettrodomestici di classe A, preferire le lampadine a led e utilizzare la luce solo in caso di necessità permette di ridurre lo spreco di energia elettrica.

2. Non lasciar scorrere l’acqua del rubinetto e utilizzare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico consente di salvaguardare una risorsa fondamentale per il Pianeta.

3. Camminare o utilizzare una bicicletta per andare al lavoro migliora la propria salute e allo stesso tempo riduce l’emissione di combustibili fossili.

4. Moderare il consumo di carni rosse provenienti da allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull’ambiente attraverso le emissioni di CO2.

5. Dedicarsi alla raccolta differenziata: riciclare il più possibile è uno dei moniti più diffusi per evitare gli sprechi.

6. Fare una spesa intelligente utilizzando borse di tela per scongiurare lo spreco di rifiuti di plastica che potrebbero finire nei corsi d’acqua e nei mari.

7. Ridurre il consumo di carta stampando documenti solo se strettamente necessario permette di contenere le emissioni e salvaguardare le foreste.

8. Acquistare prodotti di stagione permette di evitare l’emissione di grandi quantità di anidride carbonica causate da coltivazioni in serra.

9. Monitorare il riscaldamento e l’isolamento termico della propria abitazione per evitare la diffusione di ulteriori polveri sottili.

10. Prediligere l’abbigliamento biologico: i vestiti di fibre naturali sono biodegradabili, riciclabili ed ecosostenibili.

Anche all'interno di tante aziende si assiste ad una maggiore sensibilità su questi argomenti. Tra le tante Sodexo Italia partecipa all’evento spegnendo all’ora indicata l’insegna esterna della sede di Cinisello Balsamo e le luci dei propri uffici, ma ha varato un piano di 9 impegni misurabili e concreti, orientati ad una crescita sostenibile per un domani migliore, il Better Tomorrow Plan 2025 .