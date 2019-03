La Us San Salvo ad 1 punto dalla matematica salvezza, domani contro il Fater Angelini

Domani, in trasferta a Pescara, la Us San Salvo sarà impegnata contro la Fater Angelini per la 31esima partita del campionato.

Sono ancora 12 i punti in palio, rimasti nelle 4 partite ancora da disputare, e alla Us manca 1 solo punto per essere matematicamente salva; infatti il Piazzano, che è la prima squadra della zona playout con 31pt, ha una differenza di 12 lunghezze dai BiancoAzzurri ( al 6°posto con 43pt)

Mister Dino Ciavatta è intenzionato a chiudere definitivamente i conti già domani: << Anche se è quasi impossibile che possano raggiungerci, faremo del nostro meglio e cercheremo di riportare a casa la matematica certezza di essere salvi>>.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!