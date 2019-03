Assunzione in staff leasing per 80 lavoratori Sevel, i sindacati: "La fabbrica assuma direttamente"

Nella giornata di ieri la direzione Sevel ha annunciato alla rappresentanza sindacale di Fim, Fismic e Uilm, la trasformazione a tempo indeterminato di circa 80 lavoratori. Ma non alle prove dipendenze vestì in Staff leasing con le agenzie di somministrazione. La Sevel ha spiegato che le assunzioni fatte con questa modalità sono in linea con le disposizioni di legge previste dal decreto dignità.

"Noi diciamo - hanno sottolineato i sindacati - che la Sevel dei record; che consolida la società con Psa portando ad Atessa la produzione di furgoni a marchio Opel; che ha bisogno di più turni di lavoro per garantire la produzione; che annuncia per il 2019 la produzione di oltre 300.000 veicoli dovrebbe assumere direttamente senza necessità di ricorrere all'intermediazione di manodopera.

Lo staff leasing, così come previsto dalla legge e applicato nella fabbrica del Ducato giorno per noi rappresenta una nuova forma di precarietà non sarà che non darà mai certezza a quanti saranno impiegati in Sevel, una fabbrica dove i volumi di produzione sono consolidati negli anni e in continua crescita. Questo inatteso e radicale cambiamento nelle assunzioni a tempo indeterminato ci preoccupa oltre a rappresentare il primo caso in Italia per il gruppo Fca.

Chiediamo a FCA, di rivedere le scelte operate nelle politiche di occupazione e di assicurare a tutti i lavoratori, compresi i nuovi assunti, condizioni contrattuali che garantiscano pari dignità".