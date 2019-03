Alunni a lezione sulle dune di Petacciato alla scoperta dell’area del Fratino

Alunni della elementare 'Pantano Basso' di Termoli in escursione sulle dune di Petacciato (Campobasso). Accompagnati dai volontari di Ambiente Basso Molise e dalle insegnanti, gli alunni si sono ritrovati nel Centro di Educazione Ambientale per scoprire le dune ricoperte da macchia mediterranea, un piccolo lago con canne e animali protetti: anfibi, rettili, mammiferi e uccelli. In questo ambiente costruito e modificato dall'azione dei venti e dal mare, le piante sono protagoniste di adattamenti sorprendenti. "Quasi tutte hanno radici profondissime, che permettono loro di sopravvivere anche quando il vento o una mareggiata spezzano le parti allo scoperto e possiedono una straordinaria capacità di riprodursi e attecchire al terreno persino quando sono state staccate e portate lontano - ha spiegato Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise - Negli ultimi decenni troppo spesso le dune costiere sono state 'spianate' per far posto a strade, sentieri, stabilimenti balneari, case e parcheggi"