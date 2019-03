Cisl San Salvo: al via la dichiarazione dei redditi, reddito di cittadinanza e Isee

La sede CISL di San Salvo e gli operatori del Caf e Patronati sono a disposizione per tutte le novità fiscali e per le incombenze fiscali e burocratiche, ogni anno più numerose e complesse. I nostri uffici sono pronti a sostenere sia gli iscritti Cisl e sia gli altri contribuenti in ogni loro esigenza, grazie ad uno staff preparato e qualificato in materia di dichiarazione dei redditi, reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e Isee, documento indispensabile per inoltrare le pratiche di richiesta del reddito e della pensione di cittadinanza, oltre ad altre agevolazioni e benefici fiscali.

Il nostro Ufficio è organizzato per poter rispondere a tutte le richieste, e per agevolare il servizio e garantirlo in modo celere abbiamo aumentato la presenza dei nostri operatori che potete contattare per prendere un appuntamento e risolvere le vostre pratiche nel più breve tempo possibile.

Diverse anche le novità sul fronte della dichiarazione dei redditi: il nostro Caf è in grado di supportare i cittadini con una consulenza altamente qualificata, grazie ad un puntuale aggiornamento su tutte le novità in tema di fisco al fine di ottenere i bonus e le detrazioni, oltre a valutare anche le altre possibilità di benefici fiscali previste dalle leggi e da analizzare caso per caso.

Tra le novità, nel 2019, per i redditi 2018, torna la detrazione sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale regionale e interregionale del 19%, fino a un massimo di 250 euro. Per quanto riguarda la casa, entrano in dichiarazione il bonus verde (detrazione 36% fino a un massimo di 5.000 euro) e la detrazione del 19% sui premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. Aumenta da 717 a 786 euro l’importo massimo detraibile per le spese d’istruzione (in cui rientrano anche mensa, gita scolastica, trasporto comunale ecc.), si potranno risparmiare fino a 149 euro sulle spese per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (dall’asilo alle superiori). Per gli studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) è prevista una detrazione di importo pari al 19% delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Il nuovo 730 premia la generosità: si potrà detrarre un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro, elevato al 35% se a favore di organizzazioni di volontariato.

È già possibile prenotare gratuitamente il proprio appuntamento nella sede Caf Cisl di San Salvo telefonando al numero 0873.342085.