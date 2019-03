Ortona, incendio all’ospedale: attimi di panico, allarme rientrato

Attimi di paura all' Ospedale Bernabeo di Ortona. Dove un incendio al quinto piano, in uno sgabuzzino, ha fatto temere il peggio. Si sono danneggiate delle suppellettili ma il fuoco non ha fatto danni gravi.

Sul posto oltre ai vigili del Fuoco anche le forze dell'ordine per stabilire la natura del rogo. Il sindaco Leo Castiglione si è recato in ospedale dopo l'allarme lanciato sui social ma ha rassicurato sull'emergenza rientrata.