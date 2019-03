Performance meravigliosa della “ Nuovi Orizzonti” nel Musical “ Il Re Leone”

Ieri, presso il Politeama Ruzzi di Vasto, è andato in scena il musical "Il Re Leone ", della compagnia teatrale "Nuovi Orizzonti". Una performance meravigliosa, uno spettacolo curato dei mini particolari in modo altamente professionale,a partire dalle scenografie alle varie maschere, alle colonne sonore. Gli artisti istrionici e virtuosi hanno colpito tutto il pubblico, che alla fine ha ringraziato con una ovazione !!

I nostri complimenti vanno a tutti coloro che hanno lavorato sodo per la riuscita dello spettacolo che ha avuto il suo meritato riscontro, è sempre bello vedere persone che si impegnano e lavorano per costruire qualcosa di così bello!!!