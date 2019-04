Pd San Salvo: “L’impegno dell’amministrazione non è sufficiente”

Apprezziamo l’impegno dell’Amministrazione comunale affinché la ditta che effettua il servizio lo faccia con professionalità e nel rispetto del capitolato, ma è evidente che tale impegno da parte dell’amministrazione non è sufficiente. Avremmo preferito che l’assessore Lippis partecipasse al consiglio comunale per discuterne insieme ed avere risposte, ma così non è stato.

Ribadiamo ancora una volta che apprezziamo che la tariffa della Tari sia rimasta invariata rispetto all’anno scorso. Su questo punto non abbiamo nulla da obiettare. Per ora. Pertanto non abbiamo lanciato nessun allarmismo ai titolari delle attività commerciali, alle aziende e i cittadini. Abbiamo solo invitato l’amministrazione comunale a verificare e a controllare più accuratamente l’operato del gestore ritenuto anche dai cittadini con i quali quotidianamente parliamo non esaustivo e completo.

Riteniamo pertanto questo un contributo propositivo e costruttivo per la città a differenza da quanto scritto dall’assessore Lippis.