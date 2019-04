Sabato 6 aprile sfilata delle Some e sagnitelle: tutte le strade chiuse al traffico

Si avvicinano i festeggiamenti in onore di San Vitale. Sabato 6 aprile si terrà la sfilata dei cavalli e dei trattori con le Some e la distribuzione delle sagnitelle. Per l'occasione e per consentire la riuscita della manifestazione verranno chiuse al traffico con divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 8.30 le seguenti strade: viale De Gasperi, via F.P. Tosti, coso Garibaldi, piazza San Vitale, via della Chiesa, via Strada Fontana, via Savoia, via Lentella, via Montegrappa, via Duca degli Abruzzi, via San Giuseppe, via Roma, via Strada Istonia, via Grasceta, via Giovanni Paolo I, via Pio IX, via Leone Magno, via San Rocco, via Fontana Nuova, via Strada Trignina, via Vico 2° Trignina, via Madonna delle Grazie, via Pertini, via Rostagno (mulino Valentini Bassi).

Divieto di transito con rimozione forzata dalle ore 8.00 anche in piazza Vitale Artese e in via Marconi nel tratto compreso dall'intersezione con via De Vito e fino all'intersezione con via San Giuseppe.