La maggioranza ribatte: “Il Pd affetto da sordità politica”

Evidentemente il PD di San Salvo non può sentire ciò che a chiare lettere e con i numeri e i fatti gli sono stati comunicati.

E’ affetto da sordità politica!

E’ inutile pertanto far notare loro che il Governo centrale, non solo non ha dato fondi al Comune di San Salvo, che se li è conquistati, così come gli altri comuni, partecipando ai bandi, rispettando i tempi e le regole e proponendo progetti degni di essere finanziati.

Oltretutto, non si sono nemmeno accorti, a differenza di altri appartenenti al PD locale, che la Regione a guida D’Alfonso ha preso in giro il Vastese e San Salvo, presentando una ZES scandalosa, riducendo ai minimi termini l’ospedale attuale e dimenticando completamente la realizzazione del nuovo ospedale, prendendo in giro San Salvo per il nostro Distretto Sanitario, lasciando nel dimenticatoio la variante alla Statale 16, e abbandonando le strade di comunicazione del Vastese interno, dopo avere fatto promesse di impegno su tutti i fronti.

Il risultato è che egli, dopo il disastro dei 5 anni trascorsi, non ha avuto né la possibilità né il coraggio di essere presente (e lo stesso coraggio non hanno avuto candidati regionali locali evidentemente non credendo alla proposta Legnini) nella campagna elettorale delle elezioni regionali, dove il PD ha preso una sonora batosta, a dimostrazione del “grande lavoro” che il governo di centro sinistra regionale ha prodotto.

Questo è il grande aiuto che la Regione a guida PD ha dato al nostro Comune e al nostro territorio, abbiano perlomeno il pudore di prenderne atto i solerti rappresentanti locali.

Ma ci rendiamo conto che è inutile chiedere a loro di fare questo tipo di considerazioni, così come è inutile chiedere di fare proposte per il bene di San Salvo, indicando contestualmente le modalità di finanziamento delle proposte medesime, tanto continueranno a sostenere solo ciò che a loro fa comodo, anche di fronte all’evidenza dei fatti.

Sappiano, comunque, che l’Amministrazione Magnacca ha sempre operato, e opererà sempre, nell’interesse esclusivo dei cittadini di San Salvo e che il lavoro quotidiano che produce è trasparente e visibile a tutti.

Se ne facciano una ragione e, per quanto possibile, cerchino di curare la loro sordità, magari rivolgendosi al dottor… Zingaretti.

I GRUPPI CONSIGLIARI SAN SALVO CITTA’ NUOVA – LISTA POPOLARE – PER SAN SALVO