Rotonda di corso Garibaldi quasi ultimata, fino a mercoledì strade chiuse: disagi al traffico

I lavori per la realizzazione della nuova rotonda tra corso Garbiladi e via Nuova Circonvallazione sono quasi al termine ma a causa della regolamentazione della viabilità stradale istituta negli ultimi giorni alcuni cittadini segnalano diversi disagi. Per chi è diretto a Ributtini e a Montalfano si consgliano strade alternative.

E' infatti in vigore dal 28 marzo scorso e fino a mercoledì 3 aprile il divieto di transito e di sosta con rimozione su entrambi i sensi di marcia nei seguenti tratti di strada nei pressi della rotatoria all’intersezione di corso Garibaldi con via di Palmoli e via Nuova Circonvallazione; la chiusura del tratto di via di Palmoli compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con via Vivaldi, con la deviazione del traffico veicolare da chi proviene da Cupello sulla stessa via Vivaldi; la chiusura del tratto di strada di via Puccini compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con la via Vivaldi, con la deviazione del traffico veicolare da chi proviene da via De Gasperi sulla stessa via Vivaldi; la chiusura del tratto di strada corso Garibaldi compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con via Monterosa, con la deviazione del traffico veicolar da chi proviene dal centro cittadino su via Tosti; la chiusura del tratto di strada di via Nuova Circonvallazione compreso dalla rotatoria da realizzare e sino all’intersezione con via Monte la Meta, con deviazione del traffico veicolare da chi proviene dal cimitero su via Maiella.