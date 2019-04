Soddisfazione delle liste di maggioranza per l’elezione di Elisa Marinelli in Consiglio provinciale

Esprimiamo viva soddisfazione per la nostra città e per il nostro territorio che continueranno ad essere rappresentati in Consiglio provinciale dall'arch. Elisa Marinelli. Ringraziamo quanti hanno sostenuto la nostra consigliera che saprà ben difendere le ragioni e le aspettative del Vastese e della provincia di Chieti.

I GRUPPI CONSIGLIARI SAN SALVO CITTA’ NUOVA – LISTA POPOLARE – PER SAN SALVO