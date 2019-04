San Salvo, rubata l'aquila degli Alpini all'ingresso della città

Sarebbe stata asportata, durante il pomeriggio appena trascorso, la statua di bronzo raffigurante l'aquila del Monumento agli Alpini, inaugurata il 6 settembre 1992. Il monumento è collocato proprio all'ingresso della città all'interno della rotatoria, incrocio delle importanti arterie urbane via Strada Istonia, via San Rocco, via Nuova Circonvallazione. Gli sconosciuti sono riusciti ad operare indisturbati non curanti dell'intenso traffico dei veicoli e dei passanti. Stando alle prime indiscrezioni sembrerebbe che si tratti di un "pesce d'aprile".