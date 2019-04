Campagna animalista in vista della Pasqua: i vegetariani colpevolizzano chi mangia agnello

Campagna animalista alla stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo in vista della Pasqua. Visto il successo dello scorso anno anche quest'anno è stata riproposta la stessa campagna, realizzata da Agire Ora, a cui il Comune di Vasto ha aderito. Il messaggio principale che la campagna vuole dare al lettore è che "bisogna fare un passo oltre, che non basta salvare gli agnelli: gli altri animali non sono diversi e vanno salvati anche loro. In questo senso "Sono tutti agnelli"!". I vegetriani pubblicizzano il loro stile di vita colpevolizzando chi mangia agnello. Un segnale preoccupante per l’allevamento abruzzese e per prodotti tipici come gli arrosticini o il formaggio.