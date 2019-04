Domani 3 aprile nel consiglio comunale approvazione del bilancio di previsione

Il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato in sessione ordinaria per domani mercoledì 3 aprile alle ore 15.30 in prima convocazione ed eventualmente giovedì 4 aprile in seconda convocazione alla stessa ora.

Saranno due i punti all'ordine del giorno:

1- Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021- discussione e conseguente deliberazione;

2- Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021(art. 151 d.lgs. n. 267/200o e art. 10 d.lgs. 118/2011).