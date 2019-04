A San Salvo celebrata la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

“I bambini sono tutti speciali e meritano tutta la nostra attenzione. Abbiamo il dovere di ascoltarli”. Lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca nella giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo che a San Salvo prevede per questa sera l’illuminazione in blu del monumento all’Infanzia e della fontana all’interno della villa comunale e del Palazzo comunale e la proiezione nella scuola media “Salvo D’Acquisto” del film “Life Animated”.

Questa mattina nella palestra della D’Acquisto gli alunni delle classi seconda delle sezioni G, H, I, L ed M ha partecipato alla visione della pellicola del regista Premio Oscar Roger Ross Williams. Un appuntamento per parlare di autismo promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e dalla dirigenza dell’Istituto comprensivo 1. E’ stato l’assessore alle Politiche sociali, Oliviero Faienza, a illustrare la sinossi del film. E’ la storia di Owen, che all’età di tre anni ha iniziato a manifestare i sintomi di una grave forma di autismo, attraverso la visione dei film Disney ritrova la connessione con la sua amorevole famiglia e il resto del mondo, sviluppando un modo alternativo ed eccezionale di esprimersi attraverso la voce dei suoi eroi. “Nessun può essere lasciato da solo – ha detto il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano nel suo saluto – bisogna essere coscienti che nelle nostre realtà esistono ragazzi che manifestano forme di autismo e meritano di essere tenuti in considerazione”. La dirigente scolastica Annarosa Costantini ha evidenziato l’importanza della diagnosi precoce per scoprirne i sintoni e l’impegno della scuola affinché ci sia la diffusione di informazione e il sostegno alle famiglie.

Era presente all’incontro con gli alunni Doralba Petrone dell’Angsa Abruzzo che ha illustrato l’attività svolta dall’associazione cui ha fatto seguito la testimonianza della mamma di un bimbo autistico che mostrano carenze affettive e relazionali con un grande bisogno di attenzione tanto a casa che a scuola.