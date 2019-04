"Turismo e agricoltura per crescere in Abruzzo", incontro per lo sviluppo dell'export regionale

Si svolgerà domani, a partire dalle ore 10:00, in Camera di Commercio a Pescara, l’incontro organizzato dal Centro Estero Abruzzo, in collaborazione con Unicredit, Federalberghi e Camera di Commercio Chieti Pescara dal titolo “Turismo e agricoltura per crescere in Abruzzo: nuovi scenari per lo sviluppo dell'export regionale”.

Un’occasione per discutere i nuovi trend di sviluppo dell’export in cui i prodotti agroalimentari diventano ambasciatori del territorio nel mondo ed incentivano una curiosità crescente verso la regione verde d’Europa.

L'evento trae spunto dai numerosi progetti di ampliamento strutturale realizzati da realtà rappresentative dell’Abruzzo e finalizzati ad accogliere, presso le proprie strutture, i turisti, stimolando una spontanea attività di promozione all’estero dei prodotti locali.

Sarà, inoltre, presentato uno specifico studio commissionato a Nomisma sul parallelismo tra la produzione agroalimentare e l'incremento dell'export verso i Paesi di provenienza dei visitatori.

Di seguito il programma dell’iniziativa. La stampa è invitata a partecipare.

Programma

Ore 10:00 Registrazione partecipanti

Ore 10:15 Saluti introduttivi

Lido Legnini, Vicepresidente Vicario della CCIAA Chieti Pescara e Presidente del Centro Estero Abruzzo

Tosca Chersich, Dirigente Area promozione Camera di Commercio Chieti Pescara

Giammarco Giovannelli, Presidente Federalberghi Abruzzo.

Ore 10:30 Turismo e Agricoltura – un binomio per la crescita dell'Abruzzo

Simona Olivadese, Small Business Key Sectors UniCredit

Ore 10:50 Le imprese al Centro – storie di sviluppo

Marina Cvetic, Masciarelli Tenute Agricole,

Marco De Remigis, Azienda Casearia De Remigis,

Fausto Di Nella, Movimento Turismo del Vino,

Ruggero Masciangelo, Tenuta Masciangelo srl,

Sofia Pepe, Azienda Agricola Bio Emidio Pepe,

Francesco Cirelli, Cirelli La Collina Biologica.

Modera: Massimiliano Fabrizi, Head of Retail Region Centro UniCredit

Ore 12:15 Conclusioni

Giovanni Forestiero, Regional Manager Region Centro UniCredit

A seguire:

Aperitivo di networking