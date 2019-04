“Ributtini in festa 2019”: fissata la nona edizione per il 19 luglio

Il comitato ProRibuttini è ripartito nell’organizzazione della festa della contrada “Ributtini In Festa”.

Giunta alla nona edizione, è questo un evento che riesce non solo a essere un eccezionale evento aggregativo tra le persone che vi abitano è anche una bella occasione di festa che fino ad oggi ha attirato anche tutti gli abitanti dei paesi limitrofi.

La “Ributtini In Festa” del 2019 è stata fissata per il giorno 19 Luglio.

Ad allietare la serata ci sarà ci sarà Angelo Famao, diventato il nuovo idolo della musica melodica in chiave moderna e social e che si sta facendo sempre più strada anche a livello nazionale. I suoi brani melodici italianizzati hanno una base disco raggaeton e i suoi video pubblicati su You Tube spopolano tra i giovani e non solo. Famoso per il brano “Tu Si a Fine do’ Munno”, che ormai è diventato un tormentone e ha collezionato in pochi mesi oltre 31 milioni di visualizzazioni!

Il suo spettacolo sarà preceduto dall’Orchestra Romagna Del Sud che riuscirà a far ballare davvero tutti soprattutto gli appassionati dei balli più tradizionali.

Nei prossimi mesi verrà pubblicato il programma completo dell’evento, ora stiamo lavorando per voi!

Rimanete sintonizzati su “Ributtini In Festa”.