Gara di caccia, a Furci reintroduzione della starna con i cani da ferma

Domenica 31 marzo 2019, in agro del comune di Furci, si è volta una manifestazione cinofila per cani da ferma.

La prova è stata organizzata dal Club del Cane da Ferma Abruzzo a scopo di ripopolamento su un territorio particolarmente vocato, la specie immessa è la starna.

Questa gara fa parte di un percorso programmato che prevede una serie di incontri su tutto il territorio Abruzzese distribuito per le varie province.

Questa di Furci è quella prevista nel basso Abruzzo ed è la seconda gara del 2019 che segue quella già svolta nel Chietino è organizzata con grande successo dai delegati del territorio di Chieti.

La manifestazione del 31-03-2019 a Furci, ha visto la partecipazione di circa 50 cani distinti nelle due categorie denominate Inglesi e Continentali.

La partecipazione numerosa ha permesso di immettere sul territorio circa 55 starne che gestite in modo professionale, possono diventare la gioia di vari appassionati cinofili che avranno la possibilità, nel periodo autorizzato, di addestrare i propri ausiliari e magari farli poi competere in gare più importanti.

L’organizzazione, a detta dei partecipanti, è stata impeccabile, capitanata dal Presidente del Club Di Marco Giovanni , coadiuvato dai delegati di zona, Pantalone Antonio, Marraffini Luca, Chinni Pietro e Veggiato Amedeo.

Ottima la selvaggina immessa fornita dalla ditta Papponetti Pantaleone.

La gara ha determinato la seguente classifica:

⁃ categoria inglesi: giudici Ottavio Gianpaolo e matricardi quinto

1’ classificato.. ..Castelli

2’ classificato. D’Onofrio

3’ classificato....diodato

4’ classificato....Castelli

5’ classificato.....pettine

⁃ categoria continentali: giudice monteferrante cesare ,e chinni pietro

1’ classificato... D’Onofrio

2’ classificato....... Bomba

3’ classificato........pettine

4’ classificato....angelucci

5’ classificato........pettine

Si ringrazia i Giudici, i posatori, gli sponsor tutti, i partecipanti e tutti coloro che con il loro impegno, anche minimo, hanno permesso la riuscita della manifestazione.

Appuntamento al prossimo incontro che si svolgerà in territorio di Pescara in data da concordare..