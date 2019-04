La Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo compie 10 anni

Taglia oggi l’importante traguardo del decimo anno di vita l’associazione di Protezione Civile Arcobaleno ONLUS di San Salvo. Era infatti il 3 aprile del 2009 quando un gruppo di 12 persone ha dato il via alla nascita dell'associazione. Anni caratterizzati da centinaia di interventi spalmati a 360° in diverse calamità naturali tra cui terremoti, alluvioni, incendi e nevicate.

Grazie a tutte le persone che in questi 10 anni in maniera totalmente volontaria e gratuita hanno prestato il proprio tempo, la propria disponibilità e professionalità per aiutare coloro che avevano bisogno e grazie a quanti hanno sostenuto in vario modo l’Arcobaleno facendola diventare tra le più operative di tutta la Regione Abruzzo.