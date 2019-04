Da aprile decurtazione delle pensioni superiori a 1.500 euro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Molti pensionati non sanno che da aprile la propria pensione è stata decurtata.

Mi riferisco chiaramente alle pensioni che superano i 1500,00 euro lordi e non a quelle di parecchie migliaia di euro al mese.

Tutti i pensionati che percepiscono una pensione netta di circa 1200,00euro al mese. sono considerati dal governo" GIALLO VERDE" ricchi e benestanti.

E' chiaro che per alimentare QUOTA 100 E IL REDDITO DI CITTADINANZA,da qualche parte dovevano recuperare le risorse e guarda caso insieme ai pensionati d'oro sono stati penalizzati,anche i pensionati che superano 1500,00 euro lordi mensili.

Molti di essi per avere una pensione di 1500,00 euro lordi, hanno dovuto versare 40 anni di contributi, magari svolgendo un lavoro pesante e logorante;non si è tenuto conto di nessuna salvaguardia, per il governo sono tutti uguali.

In questi ultimi giorni,abbiamo assistito all'ultima richiesta scandalosa avanzata da un politico: questo sostiene che 19.000,00 euro mensili non sono sufficienti per il suo tenore di vita (LADRO !!!!!)

Gli attuali governanti che tutti i giorni sostengono di abbassare le tasse e ridurre le trattenute sugli stipendi e le pensioni, prendono in giro se stessi e tutti i cittadini italiani.

Io non li ho votati,saranno contenti tutti coloro che lo hanno fatto!!!.