Operazione 'Offside Counterfeiting 2', sequestrati articoli contraffatti del Pescara Calcio

In occasione della 30^ giornata del campionato di serie A e della 31^ giornata di campionato di serie B di calcio, la Guardia di Finanza, in sinergia con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico e con Lega Serie A e B, ha ideato e promosso l’operazione “Offside Counterfeiting 2”, con la finalità di prevenire e contrastare tutte le forme di produzione e commercio di prodotti falsi o insicuri e di diffusione di contenuti illeciti, legati al mondo del calcio.

Nell’ambito della predetta operazione i Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, hanno avviato una serie di controlli in occasione dell’incontro di calcio tenutosi in data 03.04.2019 tra le società calcistiche del Pescara e del Palermo.

L’attività di controllo del territorio, sviluppatasi nelle aree circostanti lo stadio Adriatico di Pescara, e presso i caselli autostradali, ha consentito aimilitari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziariadi sottoporre a sequestro, nei confronti di ignoti, un centinaio di articoli contraffatti di vario genere, tra cui sciarpe e bandiere, recanti il marchio “Pescara 1936”.

Nello specifico il materiale sequestrato è stato rinvenuto all’interno di un borsoneverosimilmente abbandonato alla vista dei militari.

L’attività svolta, ancora una volta, evidenzia il ruolo della Guardia di Finanza quale baluardo a salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria, a difesa delle attività di impresa sane e a tutela dell’economia legale.