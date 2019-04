Assemblea del mese di marzo 2019 all'Istituto superiore "Mattioli" a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì 29 marzo 2019 presso l'aula Magna dell' istituto superiore Raffaele Mattioli a San Salvo si e' svolta la consueta assemblea d' istituto che coinvolge tutti i ragazzi dell' ipsia(istituto professionale industria e artigianato).L'assemblea e' cominciata con i saluti da parti dei rappresentanti d'istituto Giuseppina Veneri e Matias Bloise.Dopo i doverosi saluti e' cominciata l'assemblea.Durante l'assemblea i ragazzi hanno giocato a vari giochi e si sono anche divertiti.Il tutto e' stato allietato da DJ Lorenzo.Cosi' si e' potuto chiudere ufficialmente il mese di marzo.Ad Aprile e' prevista un altra assemblea al quale la data verrà decisa con la riunione del comitato studentesco fissata a venerdì 5 aprile 2019.I due rappresentanti d'istituto per far riuscire al meglio le assemblee lavorano fino a tardi per organizzare i vari giochi e tutto il resto.