È quasi tutto pronto per le Sagnitelle, domani bisogna ammassare!

È stato ricoperto il pavimento della palestra con un telo in nylon, trasportati e sistemati: mese, spianatoie e tavoli,qualche panca per sedersi, una delle impastatrici, scaricato i sacchi di farina per un totale di 6q.li, oltre 200 uova e il sale. Le “ callare” sono già state lavate e messe pronte, il camioncino di “ Lsandr” e carico di tavole e legname per il fuoco. Domani dopo le ore 14 si inizierà ad impastare e le donne stenderanno le “pettell” per poi tagliarle a strisce dando forma alle “Sagnitelle”.Tutta la popolazione è invitata a recarsi, nel pomeriggio di domani, presso la palestra di via De Vito per prodigarsi a collaborare nella produzione delle Sagnitelle e a partecipare con devozione all’ intera manifestazione.