Sagnitelle 2019, quali misure di sicurezza?

Nessuna misura di sicurezza straordinaria per un evento che nelle edizioni degli ultimi anni ha avuto un successo straordinario ma ha anche preoccupato per episodi di risse, aggressioni e stati di coma etilico. La gestione di un evento capace di richiamare migliaia di persone è affare troppo importante per essere demandato alla sorte e alla buona volontà dei pochi uomini e mezzi delle forze dell’ordine sansansalvesi. Come in un derby di calcio, come in un concerto, come in qualsiasi evento la gestione della sicurezza è questione centrale e non secondaria al fine di assicurare lo svolgimento ordinato è pacifico della manifestazione.