‘Non farti sconfiggere dall’osteoporosi’, in piazza a San Salvo si fa prevenzione

Non farti sconfiggere dall'osteoporosi è lo slogan sceltro dalle Fedios (Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scleretro) per la campagna di prevenzione delle malattie delle ossa.

In collaborazione con la Protezione civile Valtrigno è stata installata una postazione in piazza Giovanni XXIII per valutarne lo stato di salute.

Fino alle ore 13.00 con l'utilizzo di una Moc si potrà fare prevenzione all'osteoporosi con l'esame densinometrico osseo del calcagno.