Tra fede e tradizioni: un mese dedicato a San Vitale, ecco il programma della festa

Cominciano oggi i preparativi delle tradizionali "Sagnitelle" in occasione della festa patronale di San Vitale martire che si celebrerà, come ogni anno, il 27 e 28 aprile. A partire dalle ore 14.30 di oggi i volontari e il comitato feste si ritrovano nella palestra di via De Vito per impastare il piatto tipico che domani, sabato 6 aprile, verrà cotto e consumato in un pranzo comune in piazza Vitale Artese a partire dalle ore 12.

Precede la distribuzione delle sagnitelle la sfilata dei trattori con le some e i cavalli che partirà alle ore 8.30 da via Alcide De Gasperi.

Il 23, 24 e 26 aprile, sempre nella palestra di via De Vito, verranno preparati i "Taralli di San Vitale".

Il 27 aprile si entrerà nel clou della festa con la benedizione dei Taralli alle ore 17, alle ore 21 si esibirà la Banda Piazzolla.

Il 28 aprile si prosegue con la sfilata dei trattori con le some a partire dalle ore 8.30, alle ore 10.30 si terrà la rievocazione dell'arrivo delle reliquie del Santo Patrono e alle ore 11 celebrazione della Santa Messa da parte di don Raimondo Artese in piazza San Vitale.

Alle ore 18 si terrà la processione e alle 19 la Santa Messa. Alle ore 21 ci sarà il concerto dell'artista Alessio Bernabei in piazza papa Giovanni XXVIII.

I festeggiamenti si concluderanno con i fuochi pirotecnici alle ore 23.30.