Sagnitelle 2019, quest'anno non ci saranno i tavoli per mangiarle in piazza Vitale Artese

Domani si terrà il tradizionale pranzo delle Sagnitelle in onore di San Vitale. A partire dalle ore 12 inizierà la distribuzione ma quest'anno non sarà possibile sedersi in piazza Vitale Artese per mangiarle. L'amministrazione comunale, di comune accordo con il parroco don Raimondo Artese, ha deciso che non saranno allestite le panche e i tavoli così da evitare spiacevoli episodi, come accaduto negli anni scorsi. Le sagnitelle potranno essere mangiate in piedi o riportate a casa.