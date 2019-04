San Salvo, nell'estate 2019 non ci sarà Progetto Sud Festival

Nell'estate 2019 a San Salvo mancherà Progetto Sud Festival, lo spettacolo gratuito che rappresentava il momento più atteso del calendario estivo sansalvese. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori Antonio Cane , Andrea Di Iorio e Daniele Manzone in un post sui social:

"Prima o poi le cose belle finiscono e rimarranno solo un bel ricordo. Per noi Progetto Sud Festival rimarrà un bellissimo ricordo. Ringraziamo tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi (le nostre famiglie, amministrazione comunale, sponsor, street food, eventi&servizi), al nostro splendido Staff, ma sopratutto a tutti voi che avete reso questo festival una grande festa. Grazie di cuore."

L'evento dopo quattro anni in cui si è ritagliato un posto di primo piano tra le manifestazioni musicali di calibro nazionale del Centro Sud Italia è giunto al capolinea.