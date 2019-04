L'Abruzzo e la Costa dei trabocchi su "La bella Italia" di Radio Montecarlo

La trasmissione "La bella Italia" di Radio Montecarlo, nella puntata di domenica 7 aprile in onda dalle 7.45, sarà interamente dedicata all'Abruzzo. Si partirà con la descrizione della Costa dei trabocchi e del progetto della Via Verde, pista ciclopedonale di circa 40 km ubicata sul tracciato ferroviario dismesso nel 2005 dalle Ferrovie dello Stato. Si proseguirà con l'abbazia romanica di San Giovanni in Venere a Fossacesia (Chieti), lo storico borgo di Guardiagrele (Chieti) con bellezze architettoniche, botteghe artigiane e tradizione culinaria, con riferimento alle eccellenze enogastronomiche, dal vino Montepulciano al formaggio pecorino ai tipici dolci "sise delle monache". Di Chieti saranno ricordate l'origine e le leggende legate alla fondazione, oltre alle testimonianze presenti nel Museo archeologico nazionale, che ospita il Guerriero di Capestrano, e nel Museo della Civitella. La puntata chiuderà con il Teatro Marrucino, gioiello d'arte inaugurato nel 1818.