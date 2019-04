Raddoppiano i collegamenti con la Sicilia, volo Pescara-Palermo due volte a settimana

Da oggi, sabato 6 aprile, con Volotea si decollerà da Pescara alla volta di Palermo con due frequenze settimanali. Con la stessa compagnia, che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, dall'aeroporto d'Abruzzo è già possibile raggiungere Catania e dal 31 maggio sarà attivato anche un collegamento per Cagliari.

"Siamo estremamente soddisfatti per il raddoppio dei voli con la Sicilia, riteniamo che la rotta di Palermo rappresenti non solo la possibilità per i turisti di visitare questa bellissima isola, ma anche e soprattutto una grande opportunità di incoming per la nostra regione - commenta il presidente della Saga Enrico Paolini - Puntiamo su un'efficace strategia di marketing che possa far conoscere le bellezze naturalistiche della nostra terra, dalla montagna al mare, fruibili in estate e in inverno". Quest'anno l'offerta di Volotea per volare verso Cagliari e Palermo - due rotte operate in esclusiva dall'aeroporto abruzzese - è di 59.000 posti in vendita.