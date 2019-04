Sagnitelle day: un momento di collettività per grandi e piccini

Un grande giorno di festa e di condivisione è quello di oggi a San Salvo in cui uomini, donne, bambini, giovani e anziani hanno condiviso la gioia delle tradizionali "Sagnitelle", la cui usanza viene ancora oggi perpetrata grazie al lavoro instancabile di decine di volontari che per mesi lavorano alla realizzazione delle feste in onore del santo patrono e che hanno fatto in modo che tutto fosse perfettamente organizzato, svolgendo il loro lavoro in modo completamente gratuito per devozione al santo e per il loro attaccamento alle tradizioni della nostra città.

Dopo gli spari di questa mattina, la banda per le strade della città, e i carri addobbatti a festa per le vie cittadine, è giunto il momento, per centinaia di sansalvesi, di recarsi in piazza De Vito per il pranzo collettivo.

Quest'anno una maggiore affluenza si è rivoltata verso la distribuzione delle sagne nelle "spasette", dovuta, probabilmente, all'assenza dei tavoloni presso piazza De Vito, scelta resasi necessaria a causa dei disordini degli anni passati.

Anche per i celiaci, ormai da diversi anni, è possibile gustare il sapore di questa tradizione grazie all'impegno della farmacia Di Croce che prepare un banchetto di sagnitelle senza glutine.

Tante le donne e gli uomini al lavoro per la realizzazione di questa giornata, un momento di aggregazione che unisce grandi e piccini.