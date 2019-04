Carri & Sagnitelle di San Vitale 2019, è festa in città

Anche quest'anno si sta svolgendo la giornata dedicata alle "some". È un appuntamento al quale tutta la cittadinanza partecipa con immutato entusiasmo. Complice la bella giornata di primavera, si è svolto, tra la presenza massiccia delle persone, il corteo dei carri con i sacchi di grano pronto per essere macinato. Si sta concludendo la distribuzione "al popolo" delle Sagnitelle. Le code sono lunghe, però anche la pazienza è tanta per gustare questa "devozione".

Le riprese ed il montaggio sono di Lorenzo Pellicciotta