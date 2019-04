Scontro sulla Bifernina, due i feriti trasportati in ospedale

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto al km. 62 della statale 647 Fondovalle Biferno dove si sono scontrate due auto. La conducente di una delle due è rimasta incastrata ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli per estrarla. Sul posto anche ambulanze del 118 Molise che hanno trasportato entrambi gli automobilisti all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli. La Bifernina è stata chiusa al traffico dalla Polizia Stradale, intervenuta in zona, con indicazione di percorsi alternativi per il traffico.